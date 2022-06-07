Boris Johnson geleneklere aykırı hareket etti
Son günleri güven oylaması nedeniyle zor geçiren İngiltere Başbakanı Boris Johnsın, Estonyalı mevkidaşını başbakanlık ofisinin kapısında karşılamayarak bir geleneği yok saydı.
Estonya Başbakanı Kaja Kallas, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile İngiltere'deki başbakanlık ofisinde buluştu.
Parlamentodaki güven oylaması nedeniyle son anda parlamentoya giden İngiltere Başbakanı, geleneklere aykırı olarak mevkidaşını kapıda karşılamadı.
Estonya Başbakanı, Downing Sokağı 10 Numaradaki başbakanlık ofisine tek başına girdi.
Kallas, tek başına basın mensuplarına poz vererek binaya giriş yaptı.