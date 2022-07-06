Boris Johnson’a bir darbe daha: Bir bakan daha istifa etti

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koltuğu, kariyerinde daha önce hiç olmadığı kadar sarsılıyor.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’nin Çocuk ve Aile Bakanı Will Quince, suçlamalarla karşı karşıya kalan bir vekil ile ilgili kendisine “doğru olmayan” bilgi verilmesi sebebiyle Boris Johnson hükümetinden istifa ettiğini açıkladı.

Dün de Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Sağlık Bakanı Sajid Javid’in hükümette yaşanan skandalların ardından istifa etmesiyle Başbakan Johnson’ın siyasi kariyerindeki sorunlara yenileri eklenmişti.

Quince, Johnson’a yazdığı ve Twitter’da paylaştığı istifa mektubunda “Benimle dün görüştüğünüz ve bana yapılan ancak şimdi yanlış olduğunu bildiğimiz bilgilendirme konusundaki samimi özrünüzü sunduğunuz için teşekkür ederim” dedi ve görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Sunak ve Javid birbirlerinden birkaç dakika arayla gönderdikleri istifa mektuplarında Johnson’u hükümeti standartlara uygun olarak yönetmeyi başaramadığı konusunda eleştirmişlerdi.

Görevde kalmaya devam etmeye çalışacağının işareti olarak Johnson istifaların hemen ardından eski iş insanı ve mevcut eğitim bakanı Nadhim Zahawi’yi maliye bakanı olarak atadı. Şubat ayında hükümet içerisinde başka bir göreve atanan Steve Barclay ise sağlık bakanı olarak atandı.

Bakanların istifalarından dakikalar önce Johnson canlı yayında, hakkında cinsel istismar suçlamaları bulunduğu konusunda bilgilendirildiği halde Christopher Pincher’a hükümette yer verdiği için özür dilemişti.

Geçtiğimiz aylarda bir dizi skandala karışmak ve hata yapmakla suçlanan Johnson, corona virüsü yasakları sırasında kendisi ve hükümet yetkililerinin başbakanlık makamında eğlence düzenlediği görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından büyük tepki ile karşılaşmıştı.

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