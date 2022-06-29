Boris Johnson’dan Türkiye yorumu: Harika bir haber
Türkiye’nin NATO Zirvesi’nin ilk gününde Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine yönelik itirazlarından vazgeçmesiyle ilgili bir tepki de İngiltere Başbakanı Boris Johnson’dan geldi.
Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine haftalardır sürdürdüğü itirazlarından vazgeçmesi dünyada büyük ses getirirken, İngiltere Başbakanı Boris Johnson haberi Twitter'da yorumladı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dün Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le görüşmesi sonrasında ‘memorandum' imzalanmıştı.
Boris Johnson, Madrid'de düzenlenen NATO zirvesi kapsamında yapılan anlaşmadan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. İngiltere Başbakanı Twitter mesajında “NATO Zirvesi'ne başlarken harika bir haber. İsveç ve NATO'nun üyeliği parlak ittifakımızı daha güçlü ve güvenli hale getirecek” ifadelerini kullandı.