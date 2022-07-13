Boris Johnson’ın koltuğuna adaydı: Türkiye açıklamaları tekrar gündeme geldi

İngiltere'de son aylardaki baskılara dayanamayıp geçen hafta istifa eden Başbakan Boris Johnson'ın koltuğuna adaylar öne çıkmaya başlıyor.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’de Boris Johnson’ın istifa etmesi sonrasında oluşan boşluğu değerlendirmek isteyen bakanlar ve siyasetçiler başbakanlık koltuğuna oturmak için yarışa başladı.

Eski Maliye Bakanı Rishi Sunak, Ticaret Bakanı Penny Mordaunt, Muhafazakar Parti milletvekili Tom Tugenhadt, Dışişleri Bakanı Liz Truss, İngiltere ve Galler Başsavcısı Suella Braverman, Milletler Topluluğu Bakanı Jeremy Hunt, eski İskan ve Topluluklar Dairesi Eşitlik Bakanı Kemi Badenoch ve yeni Maliye Bakanı Nadhim Zahawi gibi isimlerin yer aldığı adaylar arasında öne çıkanlardan biri Mordaunt oldu.

Son dönemde yaptığı açıklamalar ve kamuoyunun desteğiyle Mordaunt’un başbakanlık için ideal bir aday olup olmadığı konuşulurken Mordaunt’un yıllar önce Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği ile ilgili açıklamaları yeniden gündeme geldi.

Mordaunt, 2016 yılında Türkiye’nin AB üyeliğine karşı İngiltere’nin veto hakkı olmadığını söylemiş ve İngiltere’nin de Brexit ile AB’den çıkması gerektiğini dile getirmişti. Mordaunt, “Bu bizim onların AB’ye girmesini engellemek için son şansımız. Fakat kimse bize bu konuda danışmayacak. Bu ülkeler AB’ye girecek, sadece ne zaman girecekleri belli değil” demişti.

DÖNEMİN BAŞBAKANI YALANLAMIŞTI

Fakat o dönemde Silahlı Kuvvetlerden Sorumlu Bakan olarak görev alan Mordaunt’u dönemin başbakanı David Cameron sert bir dille eleştirmiş ve “Bakan Mordaunt tamamen yanlış bilgi verdi” demişti.

Boris Johnson’ın istifası sonrasında adaylığı ön plana çıkan Mordaunt 2016’da İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden de ayrılması yönünde açıklamalarda bulunmuştu. Brexit olarak da bilinen referandum için kampanya yapan Mordaunt’un o dönem yaptığı açıklamalar tekrar ortaya çıktı.

İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden The Guardian’a yazan deneyimli diplomat ve AB’nin eski Türkiye temsilcisi olarak da görev yapan Michael Lake konuyla ilgili bilgi verdi.

Lake, “Bir dönem AB’nin Türkiye temsilcisi olarak görev yapmış biri olarak söyleyebilirim ki Türkiye o dönemde AB üyeliği için sırada değildi. AB’nin gümrük birliğine üye olması Türk vatandaşlarına serbest dolaşım hakkı sağlamıyordu. İngiltere’nin her zaman aday ülkeleri veto etme imkanına sahipti. Mordaunt’un daha önce güvenilirliği varsa, Türkiye ile ilgili açıklamaları bunu yok etti” dedi.

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