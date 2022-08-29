Brezilya’da başkanlık yarışı heyecanı: Bolsonaro ve Lula canlı yayında kapıştı

Brezilya’da ekim ayında yapılacak seçimlere adaylığını koyan Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile diğer aday eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva televizyon programında karşı karşıya geldi.

Dün gece gerçekleştirilen programda, Devlet Başkanı ve Liberal Parti’nin aşırı sağcı adayı Bolsonaro ile 2003-2010 yıllarında devlet başkanlığı görevini yürüten İşçi Partisi’nin adayı Lula birbirlerini yalan söylemekle suçladı.

Görev yaptığı dönemde adı devlete ait petrol şirketi Petrobras’taki “Araba Yıkama” yolsuzluk skandalına karışan Lula’yı hedef alan Bolsonaro, eski devlet başkanına “yolsuzluk yapmaya devam etmek için mi göreve dönmek istediğini” sordu. Lula ise Bolsonaro hükümetinin “hırsızlık” üzerine kurulduğunu ve “Brezilya tarihinin en çok yolsuzluk yapan hükümeti” olduğunu söyledi.

Devlet başkanlığı döneminde yürürlüğe konulan yolsuzlukla mücadele ve şeffaflık önlemlerini listeleyen Lula, kendi hükümetinin istihdam yaratma, kapsayıcılık, eğitim alanında yatırım ve Petrobras’a kar sağlama üzerine kurulu olduğunu ileri sürdü. Bunun yanı sıra Lula, Bolsonaro hükümetini ormansızlaşma ile yeterince mücadele etmemek ve kadın düşmanlığı yapmakla suçladı.

ANKETLERE GÖRE LULA ÖNDE

Ekonomi politikalarına da değinen liderler ağustos ayında başkanlık koltuğu için seçim kampanyalarına başlamıştı.

2 Ekim’de yapılacak seçimler öncesi, Bolsonaro’nun olası seçim yenilgisini kabul etmeyeceği iddiaları gündeme gelmişti.

Brezilya’da yayın yapan ülkenin köklü yayın kuruluşlarından Globo TV’nin IPEC verilerine dayanarak yayımladığı seçim anketi sonuçları, eski Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva’yı önde göstermekle beraber ikinci tura işaret etmişti. Hata payının 2 puan olarak hesaplandığı anket sonuçlarında, Lula da Silva’nın ilk turda yüzde 44, mevcut Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun da yüzde 32 oranında oy alması öngörülmüştü.

Brezilya seçim yasasına göre, bir adayın ilk turda kazanması için geçerli oyların yarısından fazlasını alması gerekiyor.

Nüfusu 212 milyonu aşan Latin Amerika’nın en büyük ülkesi Brezilya’da 2 Ekim’de devlet başkanı ile yardımcısının yanı sıra senato, temsilciler meclisi üyeleri ile eyalet valileri de belirlenecek.

Yaklaşık 150 milyon seçmenin bulunduğu ülkede, seçimin ilk turda tamamlanamaması durumunda 30 Ekim’de en yüksek oyu alan iki aday başkanlık koltuğu için mücadele edecek. Lula da Silva ile Bolsonaro’nun öne çıktığı seçimlerde 12 aday yarışacak.

ESKİ DEVLET BAŞKANI HAPİS YATMIŞTI

Brezilya’da 2003-2010 yıllarında devlet başkanlığı görevini yürüten sol görüşlü Lula da Silva, pasif yolsuzluk ve kara para aklama suçlarından mahkum olmuş, 7 Nisan 2018’de tutuklanarak cezaevine gönderilmiş ve 580 gün hapiste kaldıktan sonra 8 Kasım 2019’da tahliye olmuştu.

Lula da Silva’nın yolsuzluk davalarından aldığı hükümler önce Mart 2021’de iptal edilerek seçimlere katılmasının önü açılmış, ardından da sonuncusu Mart 2022’de olmak üzere eski devlet başkanı hakkındaki yolsuzluk soruşturmaları iptal edilmişti. (AA)

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