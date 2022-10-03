Brezilya’da Lula da Silva ilk turu önde bitirdi

Brezilya'da kritik seçimden zaferini ilan eden çıkmadı.

Sozcu.com.tr

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Brezilya’da devlet başkanlığı seçiminin dün yapılan ilk turunda adaylar yüzde 50’ye ulaşamadı, başkanın belirlenmesi 30 Ekim’de yapılacak 2. tur seçime kaldı.

Seçimlerde mevcut devlet başkanı aşırı sağcı Jair Bolsonaro ile daha önce ülkeyi yönetmiş solcu Luiz Inacio Lula da Silva karşı karşıya geldi. Son dönemde yapılan anketlerde Bolsonaro’nun önünde performans gösteren Lula Da Silva ilk turda Bolsonaro’yu geride bırakmayı başardı.

Oyların yüzde 98’ine yakınının sayıldığı açıklandı. Mevcut durumda Lula da Silva’nın oyların yüzde 47,9’unu, Bolsonaro’nunsa yüzde 43,7’sini aldığı görülüyor.

Brezilya’da seçmenlerin yeni liderlerini seçmeye karar vermesi için 4 haftalık bir süreleri bulunuyor. Ülkede seçim en son 24 yıl önce ilk turda tamamlanmıştı. Dolayısıyla seçimlerim ikinci tura kalması sürpriz olmadı.

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