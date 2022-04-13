Brezilya’da Viagra krizi: Orduya alınan ilaçlar muhalefeti ayağa kaldırdı

Brezilya’da ordu için binlerce Viagra ilacı alındığının ortaya çıkması büyük tartışma yarattı. Muhalefetten bir Kongre üyesi, “Bolsonaro yönetimi Covid aşısı alımında bile oyalanırken ordu için pahalı Viagra haplarından 35 bin tane alınmasını onayladı” dedi.

Sozcu.com.tr

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Brezilya'da, ordu mensupları için 30 binden fazla Viagra hapı alındığı haberleri büyük ses getirdi.

İngiliz Guardian gazetesinin aktardığı habere göre, Brezilya medyası Deniz ve Hava Kuvvetleri'nin toplamda 30 binden fazla Viagra satın aldığını duyurdu.

Ordu, eleştirilere verdiği yanıtta ilacın pulmoner hipertansiyon tedavisi için satın alındığı savundu. O Globo gazetesi ise ilacın kan basıncını dengelemek için değil penisteki sertleşme sorununu gidermek için kullanıldığını yazdı.

“ORDUNUN VİAGRA’SINI BİLE ÖDÜYORUZ”

Muhalefet de bütçenin neden cinsel gücü artırıcı etkisiyle ünlü Viagra ilacına harcandığı konusunda Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'dan açıklama talep etti. Muhalif milletvekili Elias Vaz, “Bolsonaro yönetiminin neden yüksek miktarda parayı bu kadar sayıda Viagra'ya harcadığını öğrenmeliyiz” dedi.

Twitter'dan paylaşım yapan Brezilyalı şarkıcı Zelia Duncan “Ordunun Viagra'sını bile ödediğimizi bilmek nasıl hissettiriyor? Ben kendimi iktidarsız hissediyorum” ifadelerini kullandı. Rio bölgesinden Kongre üyesi Marcelo Frexio, olayla ilgili inceleme başlatılmasını talep ederken “Bolsonaro yönetimi Covid aşısı alımında bile oyalanırken ordu için pahalı Viagra haplarından 35 bin tane alınmasını onayladı” dedi.

İşçi Partisi Başkanı Gleisi Hoffman da Bolsonaro'nun ordunun itibarını yerle bir ettiğini kaydetti. Ekim ayında yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinde Bolsonaro'ya karşı yarışması beklenen merkez soldan Ciro Gomes de, “Sürekli olarak orduyu küçük düşüren bu iktidar döneminde bu kadar çok absürt olayın yaşanması bir tesadüf değil” diye konuştu.

Eski bir ordu mensubu olan 67 yaşındaki Bolsonaro, iktidara geldikten sonra birçok askeri görevliyi kabineye almıştı.

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