Brezilyalı manken Ukrayna’dan fotoğraf paylaştı ölüm tehdidi yağdı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında bugün 100'üncü gün geride kalırken, Brezilyalı manken Liziane Gutierrez paylaştığı bir fotoğraf ile gündem oldu. Genç mankenin paylaşımına özellikle Rus milliyetçilerden tepki yağdı.

Sozcu.com.tr

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 24 Şubat’ta işgal talimatı vermesinin üzerinden 100 gün geçti… Milyonlarca Ukraynalı ülkeyi ve evlerini terk ederken Rusya’da da savaşa tepki gösterenlerin sayıları giderek artıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus askerlerinin Ukrayna’nın yüzde 20’sini işgal ettiğini açıklarken Kiev yönetimine yardım eden ve cephede yaralılara yardım etmek için bulunan Brezilyalı manken Liziane Gutierrez paylaştığı bir fotoğraf ile tartışma yarattı.

İç çamaşırı ve bikini markaları için kamera karşısına geçerek para kazanan Gutierrez, Instagram üzerinde paylaştığı fotoğrafta Ukrayna’da ağır hasar görmüş bir Rus tankının üzerine çıkarak poz verdi. Bir milyondan fazla takipçisi olan Gutierrez’in fotoğrafı sadece 5 dakika içinde paylaşım ve beğeni rekoru kırarken Rus vatandaşlarından ise tepki geldi.

Yaşadıklarını İngiliz medyasına anlatan Gutierrez, “Bana çok sayıda tehdit geldi. Bazı kullanıcılar, ‘Senin peşinden geleceğim’ derken bazıları ise ‘Umarım Ukrayna’da ölürsün’ mesajını özelden gönderdi” dedi.

Bir kullanıcı ise, “Umarım kafana füze isabet eder” derken Gutierrez hiç korkmadığını söyledi. Gutierrez, “Tankın parçalanmış olmasından üzülmüyorum ve korkmuyorum. Çünkü bu savaşı başlatan onlar” dedi.

Gutierrez, “Bu parçalanmış tankı, Kiev’in kuzeybatısındaki Bucha’da görevli bir arkadaşıma yardım ederken gördüm ve hemen fotoğraf çektim. Tankın üzerindeki Z ibaresi çok rahatsız ediciydi” dedi.

Mayıs ayının ortasında Ukrayna’ya giden Gutierrez, o zamandan beri ülkenin farklı noktalarındaki yardım projelerine katıldığını söyledi. Gutierrez, Harkov’daki yardım çalışmalarına katılacağını dile getirdi.

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