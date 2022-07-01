Bu manzarayı izlemek isteyen turistlerden 500 euro istediler

Ege Denizi’nin ortasındaki tatil beldesi Mikonos Adası’nda gün batımı manzarası izlemek için bir kafeye oturan iki ABD’li turistten 500’er euro "manzara seyretme" parası istenmesi Yunan medyasını ve turizmcileri ayağa kaldırdı. Turizm Bakanlığı soruşturma başlattı.

Yaşar ANTER

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Ege Denizi'nin ortasında bulunan dünya jet sosyetesinin tatil beldesi Mikonos Adası'na tatile giden iki ABD'li turist, gün batımı manzarası seyretmek için bir kafeye oturdu ancak yanlarına gelen esnaf 500'er euro “manzara seyretme” parası istedi.

Bu parayı ödemek istemeyen turistler, kafeden kalkıp soluğu polis karakolunda aldı. ABD'nin San Fransisco kentinde yaşadıklarını belirten turistler, Mikonos'taki turizm derneği ve polise giderek şikayetçi oldu.

‘ADA TURİZMİNE ZARAR VERİYOR’

Adada yaşayan turizmcilerden Dimitris Koutsoukos yaptığı açıklamada “ABD'li iki turist bana gelip gün batımı manzarasını nerede seyredebileceklerini sordular. Ben de adanın ucundaki kafeteryayı gösterdim. Oturduklarında manzara için kendilerinden 500'e 3uro istendiğini öğrenir öğrenmez hemen kalktıklarını ve şikayetçi olduklarını söylediler. Bu ilk olay değil. Mikonos'taki gün batımını gören bazı kafe ve restoranlar bu şekilde manzara parası talep edebiliyorlar. Bu turistik adamızın imajına zarar veriyor, mutlaka müdahale edilmeli ve önlem alınmalı” dedi.

‘FİYAT YÜKSEK AMA HİZMET KALİTELİ’

Mikonos Adası Esnaf Odası Başkanı İraklis Zisimopoulos “Serbest bir pazarımız var. Manzaranın seyredildiği bölgede 30'a yakın işletme var. Burada turistler şarap, şampanya ve ıstakoz eşliğinde günbatımını izlerken parasını ödeyeceklerdir ancak adada kafeteryada oturmadan günbatımı izlenecek yerler de var. Mikonos'un fiyatları yüksek ama hizmetimiz kaliteli” diye konuştu.

Yunanistan Turizm Bakanlığı'nın olayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.

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