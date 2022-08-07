Bulgaristan: Türkiye sınırındaki tır geçişlerindeki sorun çözüldü

Bulgaristan İçişleri Bakanı İvan Dermenciev, Türkiye-Bulgaristan sınırındaki tır geçişlerinde yaşanan geçiş sorunlarının giderildiğini belirterek "Jandarmanın müdahalesi sayesinde tır trafiği normale döndü." dedi.

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Bulgaristan İçişleri Bakanı İvan Dermenciev, Kapıkule Sınır Kapısı’nın karşısındaki Kapitan Andreevo Sınır Kapısı’nda teftişte bulundu.

Sınırda gazetecilere açıklamalarda bulunan Dermenciev, geçici hükümetin 2 Ağustos'ta göreve başladığını ve Bulgaristan-Türkiye sınırında tır kuyruğu sorunuyla karşılaştığını anımsattı.

Dermenciev, cuma günü bölgede sebze-meyve denetiminde görev yapan devlet ile özel sektör temsilcilerinin arasında bazı sorunlar yaşandığını ve bu nedenle geçiş için bekleyen tırların uzun kuyruklar oluşturduğunu söyledi.

Kolluk kuvvetlerinin sorunu çözmek için müdahale etmek zorunda kaldığını belirten Dermenciev, “Jandarmanın müdahalesi sayesinde tır trafiği normale döndü.” dedi.

10 YILDA 500 MİLYON EURO ZARAR

Eski Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Kapitan Andreevo Sınır Kapısı’nda kamu görevlilerinin yaptığı denetim işini, özel sektöre devretmişti.

Özel sektör temsilcileri, sınırda yaklaşık 10 yıldır “gıda sağlık denetimi” yapıyor.

Temmuzda istifa eden eski Başbakan Kiril Petkov ise sınır kapısında gerçek bir denetim yapılmadığını ve devletin 10 yılda en az 500 milyon euro zarara uğratıldığını bildirmişti.

Petkov, sınırda denetim yapan şirketin çalışmalarına son vermiş ancak şirket mahkeme kararıyla göreve dönmüştü.

Devlet yetkilileri, özel şirketin çalışmalarını denetlemeye başlamış ancak özel şirketin denetimlere karşı çıkması sonucu sınırda tır kuyruğu oluşmuştu.

Bulgaristan sınırında yaşanan sorun nedeniyle Türkiye tarafından Bulgaristan'a giriş yapmak isteyen tırlar, yaklaşık 26 saat bekletilmişti.

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