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Burkina Faso’da saldırı: 11 ölü

Burkina Faso'nun kuzeyinde Nijer sınırına yakın bir polis karakoluna düzenlenen saldırıda en az 10 Burkinabe subayı öldürüldü.

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Burkina Faso’da saldırı: 11 ölü

Burkina Faso’nun Nijer sınırındaki Seno kentindeki Seytenga jandarma müfrezesine saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 11 Burkinabe subayı hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. Saldırının ardından yerel bir yetkili olayı doğrulayarak, “Perşembe günü Séno kentindeki Seytenga jandarma müfrezesinin bir ön karakolu terörist saldırısının hedefi oldu. Saldırıda 11 asker hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı” dedi.

Ordudan yapılan açıklamada ise saldırıda jandarmaların saldırganlara karşılık verdiği ancak sayılarının az olduğu belirtilirken, geçtiğimiz Perşembe günü de Kossi eyaletinde düzenlenen bir saldırıda 4 polisin ve kuzeydeki bir altın madenine düzenlenen saldırıda da 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

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