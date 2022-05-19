Bush, ‘vahşi Irak işgalini’ kınadı

Irak işgalinin başlıca mimarlarından eski ABD Başkanı George W. Bush, dün yaptığı bir konuşmada “manidar” bir gafa imza attı.

Sozcu.com.tr

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Eski ABD Başkanı George W. Bush, dün yaptığı bir konuşmada yanlışlıkla “vahşi Irak işgalini” kınadı.

Dallas'taki bir seçim etkinliğinde konuşan Bush, Rusya'daki seçim sistemini eleştirerek muhalefetin ülkede seçimlere katılamadığını öne sürdü. Bush, Rusya lideri Vladimir Putin'i kastederek “Bir de tek adamın haksız ve vahşi Irak işgali kararı var” dedikten sonra duraksayarak “Yani Ukrayna işgali” diye sözlerini düzeltti.

Bush daha sonra gülerek “Irak da, her neyse” dedi. Eski başkan, gafının yaşından dolayı olduğunu ima ederek “75” demesi salonda kahkahalara neden oldu.

Bush'un başkanlık koltuğunda oturduğu 2003'te ABD, daha sonra yanlış olduğu ortaya çıkan nükleer silah gerekçesiyle Irak'ı işgal etmişti. On binlerce Iraklının ve 4 binden fazla ABD askerinin öldüğü Irak işgali, dünyada savaş karşıtı hareketin hızla büyümesine yol açmıştı.

Twitter'daki birçok kullanıcı, “savaş suçlusu” olarak niteledikleri Bush'un son konuşmasıyla 20 yıl sonra Irak işgalindeki suçunu itiraf ettiği yorumunda bulundu.

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