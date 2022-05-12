Büyük zam öncesi komşuda izdiham

İran’ın başkenti Tahran’da halk, gıda ürünlerine yapılacak zam öncesi uygun fiyata yağ almak için marketlere akın etti.

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İran'da, hükümetin temel gıda malzemeleri için sunduğu sübvansiyonu kaldırması un ve yağ fiyatlarında artışa neden oldu.

Tahran halkı gıda malzemelerine yapılacak zam öncesi marketlerde izdiham oluşturdu.

Elde edilen görüntülerde, halkın market raflarında yağ almak için birbiriyle yarıştığı kaydedildi.

Hükümet ise yaptığı açıklamada un, yağ, makarna, şeker ve buğday dışında hiçbir gıda malzemesinde fiyat artışına gidilmeyeceğini açıkladı.

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