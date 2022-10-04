Canlı yayında savaşı eleştiren gazeteci “arananlar listesine” girdi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başladığı günlerde çalıştığı devlet televizyonunda canlı yayın sırasında pankart kaldırarak savaşa karşı olduğunu söyleyen gazeteci Marina Ovsyannikova'nın ev hapsinden kaçtığı açıklandı.

Sozcu.com.tr

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Rusya içinde de hareketli anlar yaşanıyor… Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kısmi seferberlik ilanı sonrasında savaş karşıtları sesini duyurmaya başlarken, savaşın başladığı günlerde canlı yayında eline bir pankart alarak eylem yaptıktan sonra ev hapsine alınan muhalif gazeteci Marina Ovsyannikova’nın kaçtığı ortaya çıktı.

44 yaşındaki gazeteci, Rus silahlı kuvvetleri hakkında yalan haber yaymak suçlamasıyla yakalanmış ve 10 yıl hapis cezası istemiyle ev hapsine alınmıştı. Savaş karşıtı olduğunu pankartta yazan Ovsyannikova’nın Cumartesi günü ev hapsinden kızıyla kaçtığı açıklandı.

9 Ekim tarihine kadar ev hapsinde kalması beklenen Ovsyannikova’nın nerede olduğu henüz bilinmiyor. Genç kadının eski eşi de, “Dün gece eski eşim ev hapsini terk etti ve 11 yaşındaki kızımla kaçtı. Yerini bilmiyoruz” dedi.

Ovsyannikova’nın ismi dün Rusya İçişleri Bakanlığı’nın “kaçaklar” listesinde de yer aldı. Bakanlığın internet sitesinde muhalif gazetecinin bir de fotoğrafı yayınlandı. Rusya, Ukrayna işgalinin başlamasından 8 gün sonra yani 4 Mart’ta silahlı kuvvetlerle ilgili yalan ve yanlış bilgi yayanlara ceza vermenin önünü açan yasa tasarısına yeşil ışık yakmıştı.

Ukrayna doğumlu Ovsyannikova, canlı yayın sırasında üzerinde, “Savaşı durdurun. Size yalan söylüyorlar” yazan bir pankart taşımıştı.

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