Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD temasları dahilinde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu çatısı altında ilk kez gerçekleştirilecek olan Uluslararası Göç Gözden Geçirme Forumu'na katılmak üzere geldiği ABD'nin New York'ta temaslarına devam ediyor.

Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile bir araya gelmesinin ardından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

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