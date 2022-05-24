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Çavuşoğlu: İsveç ve Finlandiya teröre desteği kesmeli

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin'e gerçekleştirdiği ziyarette ev sahibi mevkidaşı Riyad el-Maliki ile basın toplantısı düzenledi.

Yayınlanma: 15:36 - 24 Mayıs 2022 Güncellenme:
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Filistin ve İsrail’e ziyaretlerinin ilk durağında konuştu.

Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı ile düzenlediği ortak basın toplantısında, İsrail ile ilişkilere değinirken, “Normalleşme sürecine girdik. İsrail ile karşılıklı büyükelçi atamayı konuşacağız” dedi. Çavuşoğlu, “İsrail’le ilişkilerin normalleşmesinde Filistin yönetimiyle eşgüdümü sürdürüyoruz. Filistin davasına desteğimiz İsrail’le ilişkilerimizin seyrinden tamamen bağımsızdır.” ifadelerinde de bulundu.

Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya’nın NATO sürecine ilişkin ise “İsveç ve Finlandiya teröre desteği kesmeli, somut adım için yazılı mutabakat istiyoruz” dedi.

Öte yandan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2008 yılında başlayan gerginlikten bu yana İsrail'i ziyaret eden ilk üst düzey Türk yetkili olacak.

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