Çavuşoğlu ‘Kasıt görüyoruz’ demişti… ABD’den Türkiye’nin vize şikayetleriyle ilgili yeni açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün yaptığı açıklamada AB ve ABD vizelerinde başvuru sıkıntısıyla ilgili olarak “Biz burada kasıt görüyoruz. Seçim öncesi AK Parti iktidarını zorda bırakmak için yapılan adımlar olarak değerlendiriyoruz" demişti. ABD'den tepkilere yanıt geldi.

Sozcu.com.tr

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Türkiye’den yurt dışına vize başvurularında yaşanan gecikmeler tartışma yaratırken, ABD’den konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün yaptığı açıklamada AB ve ABD vizelerinde başvuru sıkıntısıyla ilgili olarak “Biz burada kasıt görüyoruz. Halkımız da böyle görüyor. Seçim öncesi AK Parti iktidarını zorda bırakmak için yapılan adımlar olarak değerlendiriyoruz. Eylül başında Batı ülkelerin büyükelçilerini arkadaşlarımız bakanlığa çağıracak ve gerekli uyarıları yapacaklar. Bundan sonra da düzelmezse biz de karşı tedbirler alacağız” demişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price ise geçen hafta, Türkiye'deki uzun vize bekleme sürelerinin Covid kısıtlamalarından kaynaklandığını ve bunun Türkiye'ye özgü bir durum olmadığını savunmuştu.

‘İLİŞKİLERE ZARAR VERMESİNİ İSTEMİYORUZ’

Reuters'ın özel haberine göre ABD, halihazırda gergin olan iki ülke ilişkilerinde tansiyonu artıran sorunun çözümü için Türkiye'deki vize işlem kapasitesini artırma sözü verdi. Haberde, Türkiye'den ABD'ye vize başvurularında bekleme sürelerinin 15 aya kadar yükseldiğine dikkat çekildi.

Reuters'ın sorularını e-posta yoluyla yanıtlayan bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Washington'ın sorunun iki ülke ilişkilerine zarar vermesini istemediğini söyledi. ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nin yeni binasının açılmasıyla rutin göçmen olmayanlar için vize başvurularının yeniden başlatılacağını kaydeden yetkili, “Türkiye'deki görevlilerimiz gecikmeleri gidermek için çok yoğun çalışıyor. Ankara'daki yeni elçilik binamız vize kapasitemizi artırmamızı sağlayacak” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarına da değinen ABD'li yetkili, “Çavuşoğlu'nun sözlerini, bu konunun Türkiye'de öfkeye yol açtığının göstergesi olarak görüyoruz” diye konuştu.

Reuters, Türkiye-ABD ilişkilerinin son dönemde Ankara'nın Moskova'yla yakın ilişkileri ve S-400 meselesi nedeniyle bozulduğuna dikkat çektiği haberde, ABD'nin bu konuda Türkiye'yi uyardığını da yazdı.

Reuters'ın haberine göre ABD pandemi öncesinde 2019'da Türkiye'de rutin göçmen olmayanlara 85 binden fazla vize verirken bu rakam geçen sene 20 binin altına düştü.

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