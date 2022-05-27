Çavuşoğlu: Umarım Finlandiya ve İsveç mesajlarımızı anlamıştır

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'nın ardından düzenlenen ortak basın toplantısında İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreci ile ilgili açıklamalar yaptı.

Sozcu.com.tr

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu ve Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe çalışma ofisinde bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı’nın ardından düzenlenen ortak basın toplantısında İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelik süreci ile ilgili şu açıklamaları yaptı:

* Türkiye’nin bu süreçteki tutumu net. Türkiye NATO’nun açık kapı politikasını her zaman

desteklemiştir, ancak Türkiye’nin iki ülkenin üyeliği ile ilgili koyduğu rezervin sebebi bu ülkelerin terör örgütleriyle ilişkileridir.

* Finlandiya ve İsveç’in güvenlik endişelerini anlıyoruz ama herkesin Türkiye’nin meşru güvenlik endişelerini de anlaması gerekiyor.

* Bu iki ülkeden beklentilerimizi ortaya koyan belgeleri onlara ilettik, somut adımlar atmaları yönünde cevaplarını bekliyoruz.

* Bu ülkelerin somut adım atması gerekiyor, terör örgütlerine verdikleri destekleri kesmeleri gerekiyor.

* Yunanistan Makedonya’dan ismini değiştirmesini istediği için Makedonya’nın NATO üyeliği 11 yıl sürdü; biz bir ülkeden ismini değiştirmesini istemiyoruz.

* Bizim talebimiz gayet meşru, açık, net; bu ülkelerin teröre yönelik desteğini kesmesi gerek, umarım Finlandiya ve İsveç mesajlarımızı anlamıştır.

* Bu ülkelerin bize yönelik savunma sanayi kısıtlamalarını da kaldırmaları gerekiyor.

* NATO’daki diğer müttefik ülkelerin de bu iki ülkeyi bu yönde teşvik etmesi gerekiyor. Dün NATO Genel Sekreteri ile görüştük; önümüzdeki süreçte diyaloğu devam ettireceğiz.

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