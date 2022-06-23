Çavuşoğlu: Rusya’nın Ukrayna’dan tahıl çaldığı iddiasını araştırıyoruz

Ankara’da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelen İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, İngiltere’nin Ukrayna’daki tahıl krizinin çözümü için uzmanlık desteği önerdiğini belirtti. Çavuşoğlu ise “Ukrayna’daki tahılın Rusya tarafından çalındığı” iddialarını ciddiye aldıklarını ve araştırdıklarını ifade etti.

Sozcu.com.tr

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Ankara’yı ziyaret eden İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi.

Görüşme sonrasında düzenlenen ortak basın açıklamasında Çavuşoğlu, “Ukrayna'daki tahılın Rusya tarafından çalındığı” iddialarını ciddiye aldıklarını ve araştırdıklarını ifade etti. Çavuşoğlu, “Ukrayna tahılının Rusya veya bir ülke tarafından alınıp gayrimeşru bir şekilde uluslararası piyasalara satılmasına karşıyız. Türkiye olarak bu ürünlerin bize gelmesine de kesinlikle müsaade etmeyiz” dedi.

İngiliz bakan Truss ise, “Tahıl krizi konusunun acil olduğu konusunda netiz, konunun gelecek ay içinde çözülmesi gerekiyor” diye konuştu. Kriz çözülmezse dünyada açlığın baş gösterebileceğini ifade eden Truss, İngiltere'nin krizin çözümü için uzmanlık desteği önerdiğini dile getirdi.

Truss, Rus işgali altındaki Ukrayna'dan tahılın çıkarılabilmesi için ticari gemilere güvenli geçiş sağlanması gerektiğini belirtti.

İNGİLİZ SAVUNMA BAKANI DA ANKARA’DA

Rusya Savunma Bakanlığı dün, Rus ve Türk askeri heyetlerinin Ukrayna limanlarından tahıl ihracatı ve gemilerin limanlardan güvenle ayrılmaları konusunda istişarelere devam etme konusunda mutabık kaldığını açıklamıştı.

Rusya'nın Şubat ayında başlattığı işgal nedeniyle dünyanın başlıca hububat ihracatçılarından Ukrayna'nın tahıl ihracatı durdu. Rusya gıda krizinden sorumlu olduğunu reddederek gıda arz sorunlarından Batılı ülkelerin işgal nedeniyle başlattığı yaptırımları sorumlu tutuyor.

Öte yandan İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace da bugün Ankara'da olacak. Wallace, geçen hafta yaptığı açıklamada Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine itirazlarını Türk yetkililerle ele alacağını ve Türkiye’nin çekincelerini dinlemek gerektiğini söylemişti.

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