Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Ceppar ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Ceppar ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar ve Kırım Tatar Türk halkının lideri ve Ukrayna milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ile bir araya geldi.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Çavuşoğlu, Kırımoğlu ile Ceppar’ı ağırladığını kaydetti.

Çavuşoğlu, “Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklemeye, Kırım Tatar Türklerinin haklarını savunmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Ceppar da Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Türkiye ziyareti kapsamında Bakan Çavuşoğlu’nun sıcak kabulünden dolayı minnettar olduğunu belirtti.

Ceppar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kırım Platformu 2. Zirvesi’ne katılımını ve Türkiye'nin Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliği konusundaki değişmez desteğini takdir ettiklerini vurguladı. (AA)

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