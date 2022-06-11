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Çavuşoğlu’ndan Finlandiya ve İsveç açıklaması: Teröre verdikleri destek açık

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çek mevkidaşı Lipavsky ile görüşmesinde, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik sürecine değindi.

Sozcu.com.tr
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Çavuşoğlu’ndan Finlandiya ve İsveç açıklaması: Teröre verdikleri destek açık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çek mevkidaşı Jan Lipavsky ile görüşme gerçekleştirdi. Çekya’da temaslarda bulunan Çavuşoğlu'nun Lipavsky ile görüşmesinde, ikili ilişkiler, Ukrayna’daki savaş, Çekya’nın yaklaşan AB Dönem Başkanlığı, yaklaşan NATO zirvesi ve güncel meseleler ele alındı.

Çavuşoğlu, Çek mevkidaşı ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyelik sürecine değinerek, “Tüm müttefiklerin endişelerinin dikkate alınması gerektiğini düşünüyoruz. Bu ülkelerin teröre verdiği destek açık. Bu konudaki endişelerimizi her iki ülkeye de ilettik, yanıt bekliyoruz” dedi.

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