Çavuşoğlu’ndan NATO çıkışı: “Muhtıraya uymazlarsa…”

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu katıldığı canlı yayında, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine dair önemli açıklamalarda bulundu.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NTV canlı yayınında gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.

Çavuşoğlu İsveç ve Finlandiya’yla imzalanan üçlü muhtıra ile ilgili “Bu belgeye uymak zorundadırlar. Uymazlarsa bunları NATO’ya almayacağız” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu’nun açıklamalarından satır başları ise şöyle;

Madrid’de görüşmelerde müzakereler devam etti. Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye’nin kırmızı çizgilerini açıkladı. PKK, NATO’nun da terör listesinde. İlk defa YPG/PYD bir NATO belgesinde yer aldı.

Ayrıca, Finlandiya ve İsveç NATO üyelikleri konusunda Türkiye’nin milli güvenlik endişelerine saygı duymalılar. Onlar da başbakanları ve cumhurbaşkanları terör örgütlerine herhangi bir destek vermeyeceklerini kabul ettiler.

İki sorunumuz var. Birinci PKK gibi terör örgütlerinin faaliyetleri. İkincisi ise sanayi ürünlerinde uygulanan bize yönelik ambargo.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg bu süreçte devreye girdi. Biz kendi taslağımızı gönderdik. En son görüşmede, NATO Zirvesi’nden birkaç gün önce, bu iki ülke bizim taleplerimizi kabul etti. Ancak, bazı konularda görüş ayrılıkları devam etti.

İsveç ve Finlandiya terörizmle mücadelede Türkiye ile tam işbirliği taahhüt ediyor.

Bizim bunlara verdiğimiz deliller ışığında PYD/YPG/PKK’nın bağlantılı olduğunu belgeledik. ABD’nin, Fransa’nın bu konuda iki yüzlülükleri var. Bunlar biraz da ABD’ye güvendiler. Ama sonunda masaya oturmak zorunda kaldılar.

‘SURİYE’DE KENDİ GÖBEĞİMİZİ KENDİMİZ KESECEĞİZ’

Türkiye'nin Suriye'ye olası operasyonuna ABD'nin görüşüne ilişkin bir soru üzerine ise Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

“ABD ve Rusya teröristlerin temizlenmesi yönündeki sözlerinde durmadı. Sonuçta bu taahhütlerini tutmuyorlarsa biz gereğini kendimiz yaparız ve özellikle ABD'den YPG-PYD'ye yapılan silah desteği konusundaki rahatsızlığımızı bir kez daha dile getirdik. İlişkilerimizde herşey düzeldi diyemeyiz, hala sorunlar, görüş ayrılıkları devam ediyor. Özellikle ABD ve Rusya'nın Türkiye'ye bir şey söyleme hakları yok. Önce sözlerini tutsunlar” diye konuştu.

ABD ve Rusya ile mutabakat olduğunu ve Suriye'de teröristleri 30 kilometre güneye çekme taahhütleri olduğunu ancak çekmediklerini söyleyen Çavuşoğlu, “Son zamanlarda terör örgütü hem Suriye içinde hem Suriye’den topraklarımıza saldırılarını arttırdı. Şimdi biz ne yapıyoruz. (Suriye’de) Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz ve temizleyeceğiz. Eğer bu ülkeler sözünde durmazlarsa ona göre adımlarımızı atacağız. Türkiye, burada kendisine yönelik bir tehdit oluştuğu zaman yanında, arkasında, içinde kim olursa olsun onu dinlemez, gereğini yapar, bertaraf eder. Olay bu” ifadelerini kullandı.

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