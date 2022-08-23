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Çavuşoğlu’ndan Suriye açıklaması: Esad rejimi ile diyalog olur mu?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Suriye'de Esad yönetimi ile diyalog başladı mı?' sorusuna yanıt verdi.

Yayınlanma: 10:20 - 23 Ağustos 2022 Güncellenme:
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Çavuşoğlu’ndan Suriye açıklaması: Esad rejimi ile diyalog olur mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ukrayna dönüşü uçakta yaptığı Suriye ile ilgili açıklamalar gündemde yerini korurken bugün de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan dikkat çeken Suriye açıklaması geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye ile Türk istihbarat örgütleri arasında diyalogun olduğunu vurgularken, Türkiye’nin Suriye ile diyalog için ön şartları olmadığını söyledi.

Çavuşoğlu, Şangay’da Suriye hükümeti ile planlı bir görüşmenin olmadığını da açıkladı.

Çavuşoğlu daha önce Suriyeli muhalif gruplar ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad hükümeti arasında uzlaşma çağrısı yapmış, bu açıklaması gündem olmuştu.

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