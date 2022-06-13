Çavuşoğlu’ndan Yunanistan açıklaması: Kabul edilebilir değil

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu KKTC temaslarına devam ediyor. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya gelen Çavuşoğlu basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi temaslarda bulunduğu KKTC’de açıklamalar yaptı.

Gündemi değerlendiren Çavuşoğlu, “Yunanistan Başbakanının ABD Kongresi'nde bizi övmesini beklemiyoruz. Fakat, iki NATO üyesi ülke ve NATO'da güvenlik ile ilgili dayanışma söz konusu. F-16'lar için lobi yapılması kabul edilebilir değil” dedi.

Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile düzenlediği basın toplantısında, “Bundan sonra müzakere olacaksa iki toplum arasında değil iki devlet arasında olacaktır” derken sözlerini “Türkiye Doğu Akdeniz'de hem kendi haklarını hem KKTC'nin hem de Kıbrıs Türk halkının haklarını savunmaya devam edecektir” diyerek devam ettirdi.

Çavuşoğlu, “Rum tarafının derdi Maraş’ı geri almak” dedi.

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