Çavuşoğlu’nun bozkurt selamı ülkeyi karıştırmıştı: Büyükelçiyi durdurdular

Nisan ayında güney Amerika'ya ziyarete giden ve Uruguay'da 1915 olaylarını protesto eden Ermeni göstericilere bozkurt selamı veren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun hareketi Uruguay'ı karıştırdı. Senato'da muhalefet, Ankara büyükelçisi adayı Hugo Cayrus'un Türkiye'ye gitmesini durdurma kararı aldı.

Sozcu.com.tr

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Geçen ay Uruguay’ın başkenti Montevideo’daki büyükelçilik açılışına katıldıktan sonra göstericilere bozkurt selamı veren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun hareketinin Türkiye-Uruguay hattında yarattığı kriz büyüyor…

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun hareketine Uruguay muhalefetinden büyük tepki gelirken dün gece ise sıcak bir gelişme yaşandı…

Uruguay’ın yeni Ankara büyükelçisi olarak seçilen Hugo Cayrus’un atanması Senato’dan döndü. Vekiller oy birliğiyle Cayrus’un atanmasını reddetti.

Frente Amplio isimli muhalefet bloğunu yönlendiren Senatör Liliam Kechichian, Cayrus’un dosyasının tekrar Uluslararası İlişkiler Komitesi’ne gönderilmesine karar verdi. Kararda Cayrus’un deneyimli bir diplomat olduğuna vurgu yapılırken bu kararda onun deneyimi ve geçmişi ile ilgili bir bağlantı olmadığının altı çizildi.

Senato, Uruguay Dışişleri Bakanı Francisco Bustillo’nun bu olay sonrasında iki ülke arasındaki ilişkilerin durumu ile ilgili hazırladığı raporu bekliyor.

“SOYKIRIM” DİYEN İLK ÜLKE

Uruguay, sözde Ermeni soykırımını tanıyan ilk ülke olmuştu.

Uruguay, 20 Nisan 1965'te 1915 olaylarını soykırım olarak tanıyan ilk ülke olarak kayıtlara geçmişti.

İki ülke arasındaki diplomatik ilişki 27 Mayıs 1992'de kurulmuştu.

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