Çernobil’deki Rus askerleri mezarlarını kazıyor: Radyasyon seviyesi yükseldi, tehlike çanları çalıyor

İngiliz The Sun gazetesi, Rus birliklerin Çernobil'i ele geçirdikten sonra bölgede neler olduğunu sayfalarına taşıdı. Gazete, Rus birliklerin Çernobil'de kazı yapmaya başladığını ve bu durumun radyasyon seviyelerinde ciddi yükselmeye neden olduğunu yazdı.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde üçüncü aya girilirken, yüzlerce Rus askeri Çernobil Nükleer Santrali’ni ele geçirdikten sonra bölgede çalışmalarını hızlandırdı.

Çernobil’deki Rus askerlerine hendek kazmaları emri verildiği belirtilirken, yüzlerce asker radyasyon zehirlenmesi ve ölümle karşı karşıya…

İngiliz The Sun gazetesi, Çernobil’e gitti, burada halkla ve yetkililerle görüştü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rus askerlerine Çernobil’de çalışma talimatı verdiğini aktardı.

ÖLÜMCÜL KANSER HASTALIKLARI GÖRÜLEBİLİR

The Sun gazetesine konuşan nükleer uzmanlar, birçoğunun önümüzdeki yıllarda ölümcül kanserlerle karşı karşıya kalacakları konusunda uyardı.

Gazete, geçtiğimiz ay mevzilerini terk eden Rus birliklerde deri döküntüleri görüldüğü bazılarının gözlerinde aşırı kırmızılık olduğunu öne sürdü.

Çernobil’de yaşayan ve 1986’daki çöküşten bu yana radyasyonun etkilerini inceleyen emekli bir biyolog olan Dr Olena Buntova konuyla ilgili gazeteye yaptığı açıklamada, “Nasıl bu kadar aptal olabildiler? Kazmayı emreden komutanlar, adamlarının güvenliğini hiç umursamamış olmalı. Hâlâ toprakta batmakta olan radyoaktif madde seviyeleri nedeniyle normalde hiç kimsenin orada yürümesine bile izin verilmez. Ama Ruslar, vücutlarını radyasyonla çevreleyen tahkimatlar yapmak için toprağı kazmaya başladı.” dedi.

‘BEDELİNİ ÖDEMEYE BAŞLAYACAKLAR’

Çernobil konusunda uzman biyolog, “Yıllar içinde, muhtemelen bedelini ödemeye başlayacaklar. Radyasyon bir kez vücuda girdiğinde bir daha çıkmıyor.” dedi.

47 yaşındaki mühendis Alexander Skirtta, “Putin’in komutanları bu adamlara kendi mezarlarını kazmalarını da emretmiş olabilir. Siperler, dünyanın en kirli toprağı olan Kızıl Orman’da bir radyasyon uyarı işaretiyle işaretlenmiş bir bölgede. Ne kadar derine inersen o kadar çok radyoaktif malzeme bulursun, çünkü yıllar içinde toprağa gömülür. Ve ne kadar kazarsanız, radyasyon seviyesi arttıkça tehlike de artar. “dedi.

The Sun gazetesi, Çernobil’e yaptıkları gezi sırasında toprak üzerinde yürümelerinin ve dokunmalarının yasak olduğunu da aktardı. Ziyaretçilerin bölgeden ayrılırken özel olarak dezenfekte edildiği bildirildi.

170 UKRAYNALININ AKIBETİ BELİRSİZ

Radyasyon seviyeleri normal seviyelerin sekiz katına fırladığı için bölgenin uçuşa yasak olmasına karar verilmişti. Ancak Rus saldırı helikopterlerinin bu yasağı da deldiği bildirildi.

Adını ölümcül iyonlaştırıcı radyasyonu emen çam ağaçlarının renginden alan Kızıl Orman, kazadan kaynaklanan serpinti nedeniyle diğer tüm bölgelere göre daha fazla kirlendi. Buradaki tesis personeli, Ruslar tarafından silah zoruyla çalışmaya devam etmeye zorlandı.

170 civarında Ukrayna Ulusal Muhafız askeri, bir ay boyunca doğal ışık veya temiz havaya erişimi olmayan bir yeraltı sığınağında kilitli kaldı. Bu kişilerin akıbetleri ise hala belli değil…

Çernobil, son yıllarda turizm açısından da ülke için önemliydi. Ancak site yeniden açılmak için çok tehlikeli kabul ediliyor ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı araştırma için bir ekip göndermeyi planlıyor.

28 yaşındaki tur rehberi Oksana Pyshna, gazeteye yaptığı açıklamada,” Turizm ticareti bir gecede Ruslar tarafından yok edildi.” dedi.

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