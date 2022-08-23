Cezaevinde go-kart yaptılar, ülke karıştı

Fransa'nın en büyük cezaevlerinden biri olan Paris'in dışındaki Fresnes Cezaevi'nde mahkumların go-kart yarışı yaptığının ortaya çıkması ülkeyi ayağa kaldırdı.

Sozcu.com.tr

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Fransa’nın başkenti Paris’in eteklerindeki Fresnes Cezaevi’nde mahkumlarla gardiyanların go-kart yarışı yaparak karşı karşıya gelmesi ülkeyi ayağa kaldırdı.

Video ve fotoğraf görüntülerinin sosyal medyaya sızması sonrasında Ulusal Cephe ve Cumhuriyetçiler bu olaya tepki göstererek hükümeti suçladı. Gelen tepkiler üzerine Adalet Bakanı Eric Dupont-Moretti bir açıklama yaptı.

Cezaevi müdürünün onayıyla böyle bir yarış yapıldığına dikkat çeken Dupont-Moretti, “Suçun tekrar edilmesiyle mücadele bu kişilerin topluma tekrar entegre edilmesine bağlıdır fakat bunun yolu go-kart yarışı değildir” dedi.



Muhafazakar Cumhuriyetçiler ve aşırı sağcı Ulusal Cephe görüntülerin ortaya çıkmasına büyük tepki göstermiş ve olayla ilgili soruşturma başlatılması çağrısında bulunmuştu. Cezaevinde düzenlenen “Kohlantess” gününde yüzme havuzu dersi ve bilgi yarışmasının da yapıldığı ortaya çıktı.

Bu yıl Cumhuriyetçilerin cumhurbaşkanı adayı olan ve Emmanuel Macron’a kaybeden Eric Ciotti, “Bizim cezaevlerimiz mahkumlar ve gardiyanların arkadaşlık kuracağı tatil kampları değildir” dedi.

“ÇOCUKLAR TATİLE GİDEMEZKEN…”

Sağcı Ulusal Cephe’nin üst düzey isimlerinden Helene Laporte ise, “Her üç çocuktan birinin tatile gidecek parasının olmadığı bir ortamda mahkumlara yaz sporları festivali yapılması beni şoke etti” dedi.

Fransa’daki polis dernekleri ve sendikaları da duruma tepki gösterdi. Yarış yapılmasının kendileriyle alay etmek anlamına geldiğini söyleyen kurum ve kuruluşlar, şehirde yasa dışı yarışlarla mücadele ettiklerini ve bu durumun kabul edilemez olduğunu duyurdu.