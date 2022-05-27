Charles Manson’ın tarikatından Patricia Krenwinkel için şartlı tahliye önerisi

Charles Manson tarikatının takipçisi olan ve aynı zamanda Sharon Tate ile birlikte dört kişinin ölümünde yer alan Patricia Krenwinkel'in elli yıldan fazla bir süredir ilk kez serbest bırakılması önerildi.

Sozcu.com.tr

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Tüm dünya 1969’da yaşanan cinayetlerle sarsılmıştı. Tarikat lideri Charles Manson ve takipçileri, ünlü yönetmen Roman Polanski’nin eşi, oyuncu Sharon Tate ve diğer dört kişiyi öldürmüştü. Şimdi, Manson tarikatından Patricia Krenwinkel için elli yıldan uzun bir süre sonra ilk kez şartlı tahliye istedi.

74 yaşındaki Krenwinkel’in 14 kez şartlı tahliye talebi reddedilmişti. Şartlı tahliye tavsiyesi, yıl sonundan önce Vali Gavin Newsom’a gitmeden önce eyalet şartlı tahliye kurulunun yasal bölümü tarafından gözden geçirilecek. Daha önce, 2017 yılında hapishanede ölen Manson’ın diğer takipçilerinin şartlı tahliye önerileri reddedilmişti.

Krenwinkel, Los Angeles’ın doğusundaki California Kadınlar Enstitüsü’nde hapsedilmeye devam ediyor.

Krenwinkel, o zamanlar 33 yaşında olan Manson ile bir partide tanıştığında ablasıyla birlikte yaşayan 19 yaşında bir sekreterdi. 2016’da, romantik bir ilişkileri olabileceğini düşündüğü için onu takip etmek için her şeyi geride bıraktığını söylemişti. Ancak Manson’ın kendisini fiziksel ve duygusal olarak taciz ettiğini ve seks için başka erkeklere sattığını, nadiren yalnız bırakıldığını ve genellikle uyuşturucu etkisi altında olduğunu anlatmıştı.

Son şartlı tahliye duruşmasında Krenwinkel, bir kahve servetinin varisi olan 26 yaşındaki Abigail Folger’ı 9 Ağustos 1969’da Tate’in evinde defalarca nasıl bıçakladığını anlattı.

Krenwinkel, Manson takipçisi Susan Atkins’in 2009’da hapishanede kanserden ölümünden sonra eyalette en uzun süre kalan kadın mahkûm oldu.

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