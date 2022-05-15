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CHP’li başkan hayatını kaybetti

Almanya’nın Bremen Kenti’nde CHP il örgütünü kuran ve onursal başkanlığını yapan İbrahim Akbal, eşiyle birlikte gittiği Aydın’da geçirdiği kazadan sonra kurtarılamadı.

Ali GÜLEN
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CHP’li başkan hayatını kaybetti

Geçen hafta, Aydın'ın Germencik ilçesi bölümündeki Aydın-İzmir Karayolu'nda karşı yönden gelen arabayla çarpışan İbrahim Akbal ve eşinin içinde bulunduğu otomobil, şarampole yuvarlandı.

EŞİ İLK ANDA ÖLDÜ

Bremen plakalı arabadan İbrahim Akbal yaralı çıkarılırken, eşi Gülten Akbal ve araçtaki diğer bir kişi hayatını kaybetmişti.

Hastaneye kaldırılan İbrahim Akbal da, dün hayatını kaybetti. Akbal çiftinin ölümü, Bremen ve çevresindeki Türkleri yasa boğdu.

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