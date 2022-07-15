Çin lideri, Uygur Türklerine yönelik baskılarla anılan Sincan’a gitti

Çin Devlet Başkanı Şi, 8 yıl aradan sonra gittiği Sincan’da bölgedeki uygulamaları övdü.

Sozcu.com.tr

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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleriyle gündemden düşmeyen Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ni ziyaret etti. Şi'nin ziyareti, Uygur Türkleri ve diğer azınlıkların “yeniden eğitim” gerekçesiyle toplama kamplarına alınmasının ardından Doğu Türkistan’a yaptığı ilk ziyaret oldu.

ABD ve bazı Batılı ülkeler, Çin’in Uygurlara yönelik baskıcı politikalarını “soykırım” olarak niteliyor ve bu nedenle Çin'e yaptırım uyguluyor.

Çin'in resmi haber ajansı Xinhua, Devlet Başkanı Şi'nin 2014’ten bu yana ilk kez Sincan’a gittiğini ve bölgedeki uygulamaları övdüğünü aktardı. Devlet medyası, bölgede incelemelerde bulunan ve dans gösterilerini izleyen Şi’nin yerel halkla ve yetkililerle sohbet ettiğini gösteren görüntüleri de paylaştı.

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