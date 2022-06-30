Çin liderinden Hong Kong’a dikkat çeken ziyaret

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hong Kong'un İngiliz sömürge idaresinden Çin'e devredilişinin 25’inci yıldönümü kutlamaları için 5 yıl aradan sonra gittiği kentte, "tek ülke, iki sistem" prensibinin Hong Kong'un refahı için önemli olduğunu söyledi.

Sozcu.com.tr

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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yaklaşık 5 yıllık aranın ardından Hong Kong’u ziyaret etti.

Bölgenin İngiliz sömürge idaresinden Çin’e devredilişinin 25’inci yıldönümü kutlamaları için gittiği kentte Kowloon Tren İstasyonu’nda halka seslenen Devlet Başkanı Şi, tüm Çin halkının Hong Kong’un ana vatana dönüşünün yıl dönümünü sevinçle kutladığını ifade etti. En son 2017’de Hong Kong’a yaptığı ziyarete atıfta bulunan Şi, geçen süre zarfında kentin daima aklında ve kalbinde olduğunu söyledi.

Çin Halk Cumhuriyeti yönetimi altında özel bir idari bölge olan Hong Kong’un statüsüne dikkat çeken Şi, “tek ülke, iki sistem” prensibinin sürdürülmesinin bölgenin uzun dönemli refahı ve istikrarı açısından önemli olduğunu vurguladı.

Uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997’de Çin’e devredilen Hong Kong, özerk yapıda bir bölge olarak varlığını sürdürüyor. Sadece savunma ve dış politika gibi konularda Pekin’e bağlı olan bölgenin yönetim modeli, “tek ülke, iki sistem” olarak adlandırılıyor. Buna rağmen, Pekin yönetiminin Ulusal Güvenlik Yasası gibi yasal değişikliklerle bölgenin özerk yapısına darbe vurmaya çalıştığı ve Hong Kong üzerinde tahakküm kurmaya çalıştığı yorumları yapılıyor.

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