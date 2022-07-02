Çin’de Chaba alarmı

Çin’de yılın ilk tayfunu Chaba, şiddetli yağış ve rüzgarla birlikte Guangdong eyaletinin Maoming kentinde karaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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Çin'de yılın ilk tayfunu olarak bilinen Chaba, Guangdong eyaletinin Maoming kentinde karaya ulaştı. Yetkililer, tayfunun sebep olduğu şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle ülkenin birçok noktasına rekor yağış uyarısında bulundu.

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi karaya ulaşan tayfunun, saatte 15 ila 20 kilometre arasında değişen hız ile kuzeybatıya doğru ilerlediğini bildirdi. Meteoroloji Uzmanı Gao Shuanzhu, bazı bölgelerde 600 milimetreye kadar yağış bırakması beklenen Chaba Tayfunu hakkında, “Muson yağmurları, sağanaklara ve kümülatif yağışlara yol açacaktır” dedi.

ACİL DURUM SEVİYESİ YÜKSELTİLDİ

Yetkililer yaşanabilecek yağmur fırtınalarına, toprak kaymalarına ve sellere karşı halka uyarıda bulundu. Hainan Adası'nda acil durum seviyesi 2'ye yükseltildi. Ada genelindeki tüm demiryolu hizmetleri askıya alınırken, 400'ü aşkın uçuş da iptal edildi.

Thai olarak da bilinen Chaba Tayfunu'nun zaman içerisinde gücünü kaybetmesi bekleniyor.

Geçen haftalarda Çin'in güneyinde etkili olan şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel felaketinde evler hasar görmüş, trafik kilitlenmiş ve günlük hayatta aksamalar yaşanmıştı.

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