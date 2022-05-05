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Çin’de çöken 8 katlı binada can kaybı yükseldi

Çin’in Hunan eyaletinde çöken 8 katlı binada hayatını kaybedenlerin sayısı 26’ya yükseldi.

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Çin’de çöken 8 katlı binada can kaybı yükseldi

Çin'in Hunan eyaletindeki Changsa kentinin Wangcheng bölgesinde 29 Nisan'da çöken sekiz katlı binada can kaybı arttı.

Çin basınında yer alan haberlerde, bölgede arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarılarak, can kaybının 26'ya yükseldiği bildirildi.

Şu ana kadar enkazdan 10 kişiyi sağ çıkaran ekipler, kurtarılan 10'uncu kişiye yaklaşık 132 saat sonra ulaştı.

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