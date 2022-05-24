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Çin’de patlama: Çok sayıda ev ve işyeri çöktü

Çin’in Changzhou kentinde meydana gelen patlamada çok sayıda ev ve işyerinin çöktüğü bildirildi.

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Çin’de patlama: Çok sayıda ev ve işyeri çöktü

Çin'in Jiangsu eyaletinde yer alan Changzhou kentinde bir iş yerinde patlama meydana geldi. Patlama sonucu çok sayıda ev ve işyeri hasar alırken, enkaz altında kalan 3 kişi kurtarıldı.

Ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz açıklama yapılmazken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Patlamanın işyerindeki gaz kaçağından meydana geldiği düşünülüyor. Yetkililer, arama-kurtarma operasyonunun devam ettiğini ifade etti.

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Çin patlama