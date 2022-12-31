Çin’deki Covid-19 salgını, İngiltere ve Hollanda’yı harekete geçirdi

İngiltere, Çin'de artan vaka sayıları nedeniyle bu ülkeden gelen yolculardan negatif Covid-19 test sonucu isteneceğini duyurdu. 5 Ocak'tan itibaren de Çin'den Hollanda'ya gelen yolculara Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda ücretsiz Covid-19 testi dağıtılacağı duyuruldu.

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ABD, İtalya, İspanya ve Japonya gibi ülkelerin ardından İngiltere de Çin’den gelen kişilere Covid-19 testi zorunluluğu getirdi.

İngiltere Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 5 Ocak’tan itibaren geçerli olmak üzere Çin’den ülkeye gelecek yolcuların seyahatten 2 gün önce Covid-19 testi yaptırması ve negatif test sonucunu ibraz etmesi kararının alındığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu uygulamanın “ihtiyati ve geçici” olduğu vurgulanarak, “Durum inceleme altında ve İngiltere, sonraki adımlarda Çin’le birlikte çalışıyor. Bilgi paylaşımında iyileşme ve daha fazla şeffaflık olursa, geçici önlemler gözden geçirilecek.” ifadesi kullanıldı.

HOLLANDA, ÇİN’DEN GELEN YOLCULARA TEST DAĞITACAK

Hollanda Sağlık Bakanı Ernst Kuipers yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsünden (RIVM), olası yeni bir varyantın hızlı bir şekilde tespit edilebilmesi için Schiphol Havalimanı çevresindeki kanalizasyon suyu denetimini yoğunlaştırmasını istediğini aktardı.

Çin’deki gelişmelerden dolayı Hollanda’da virüsün izlenmesi ve gözetimi için çabaların yoğunlaştırılmasının önemli olduğunu ifade eden Kuipers, 5 Ocak’tan itibaren Çin’den Hollanda’ya gelen yolculara Amsterdam Schiphol Havalimanı’nda ücretsiz Covid-19 testi dağıtılacağı ve bunun kullanımı hakkında bilgi verileceğini kaydetti.

Kuipers, Çin’den gelen yolculardan ülkeye girişte Covid-19 testi istemek veya bu yolcuların karantinaya alınmasını zorunlu kılmak için henüz yasal bir dayanak olmadığına dikkati çekti.

Çin’deki Covid-19 salgınına ilişkin durumun kötüleşmesi halinde, yeni önlemlerin alınabileceğine işaret eden Kuipers, “Gelişmeleri yakından izlemeye devam ediyorum. Avrupalı ​​ortaklarımla yakın işbirliği içinde önümüzdeki dönemde gerekli görülmesi halinde ek önlemler alacağım.” diye konuştu.

BİRÇOK ÜLKE NEGATİF TEST İBRAZINI ZORUNLU KILIYOR

Avrupa Birliği (AB) ise Çin’den gelen yolcular için henüz kuralları katılaştırma konusunda karar vermedi.

Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle ABD, İspanya, Japonya, Malezya, Güney Kore, Hindistan, Tayvan ve İtalya gibi ülkeler, Çin’den seyahat edecek yolculara ilave tedbirler getirmiş, birçoğu negatif test ibrazını zorunlu kılmıştı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, 26 Aralık’ta Covid-19’un 8 Ocak 2023’ten itibaren “A kategorisi salgın hastalık” olarak ele alınmasına son verileceğini, Sınır Sağlığı ve Karantina Yasası uyarınca uygulanan kısıtlamaların kaldırılacağını duyurmuştu.

Yeni uygulamayla yurt dışından gelen yolcuların, seyahat öncesi Çin’in büyükelçilik ve konsolosluklarından sağlık kodu almak zorunda olmayacağı, varışlarında pozitif olsalar dahi merkezi karantinada tutulmayacakları bildirilmişti. (AA)

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