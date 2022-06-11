Çin’den Tayvan’a sert uyarı: Savaş açarız

Dünyanın gözü 108 gündür Rus işgali altındaki Ukrayna'dayken Uzakdoğu’da da tansiyon son dönemde yükseliyor. Son olarak Çin Savunma Bakanı'ndan çok sert bir açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

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Çin'den Tayvan'la son dönemde artan gerilime ilişkin sert bir açıklama geldi.

Singapur'da dün ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin'le kritik bir görüşme yapan Çin Savunma Bakanı Wei Fenghe, “Tayvan bağımsızlığını ilan ederse savaş başlatmaktan çekinmeyiz” dedi. Austin'le ilk defa yüz yüze görüşme gerçekleştiren Wei, “Tayvan ve Çin'i ayırmaya cüret edenler çıkarsa Çin ordusu bedeli ne olursa oldun savaş açmakta tereddüt etmez” diye konuştu.

Çinli bakan, Tayvan'ın bağımsızlığı için atılacak her türlü adımın kararlı bir şekilde “ezileceği” mesajı vererek “Tayvan Çin'e aittir” dedi.

“ÇİN GİDEREK DAHA SALDIRGAN BİR YOL İZLİYOR”

ABD Savunma Bakanı Austin'in de görüşmede Çin'i bölgede istikrarı bozan adımlar atmaktan uzak durması konusunda uyardığı kaydedildi. Austin, gazetecilere yaptığı açıklamada da Çin’in bölgede giderek daha saldırgan bir yol izlediğini ifade etti.

Tayvan'da gerilim, Çin'in adaya çok sayıda uçak göndermesiyle son dönemde giderek tırmandı. Rusya'nın Ukrayna işgali, Çin'in de Tayvan'ı işgal edebileceği yönündeki endişeleri artırdı. ABD Başkanı Joe Biden, geçen ay Japonya'ya yaptığı ziyarette Çin'in olası saldırısında Tayvan'a her türlü askeri desteği vereceklerini açıklamıştı.

Tayvan’ın Çin anakarasına bağlanması, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in ülkeyi 2050’ye kadar birleştirerek güçlendirme planının en önemli ayaklarından biri olarak görülüyor. “Tek Çin” ilkesini benimseyen Çin, halihazırda Tayvan’ı ülkenin bir parçası olarak görüyor. Ülke son dönemde ordusunu modernize etmek için büyük yatırımlar yapıyor.

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