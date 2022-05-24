Çin’in kamplara gönderdiği Uygur Türklerinin fotoğrafları yayınlandı

Çin’in Sincan’daki Uygur Türklerine yönelik baskı politikalarıyla ilgili bugüne kadar bilinmeyen ayrıntılar, BBC’nin yayınladığı binlerce belge ve fotoğrafla ortaya kondu. Polis bilgisayarlarının hacklenmesi sonucu elde edilen belgeler, bölgedeki birçok kişinin sadece Müslüman oldukları için gözaltı kamplarına yerleştirildiğini gösteriyor.

Sozcu.com.tr

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Çin'in insan hakları ihlalleriyle gündemden düşmeyen Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nden, Uygur Türklerine yönelik baskıyı ortaya koyan belgeler ve binlerce fotoğraf sızdırıldı.

Polis bilgisayarlarının hacklenmesi sonucu elde edilen belgeler, bölgede yaşanan trajedinin boyutlarını ortaya koydu. İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC, Sincan'daki “yeniden eğitim kampları” ve resmi hapishanelerle ilgili bilinmeyen ayrıntıları içeren belgeleri aylarca inceledikten sonra yayınladı.

Çin, bölgedeki kampların sadece eğitim amaçlı olduğunu savunurken yeni yayınlanan belgeler kampların bir hapishaneden farksız olduğunu gösterdi. Çin hükümetine ait belgelerde kampın silahlı gardiyanlar tarafından korunduğu görüldü.

Kamptaki esir Uygurlara ait 5 binden fazla fotoğraf ve bilgi de yayınlandı. Birçok kişinin sadece Müslüman oldukları için ya da Müslümanların çoğunlukta olduğu ülkeleri ziyaret ettikleri için gözaltı kamplarına yerleştirildiği belirtildi.

Tutuklanan kişilerin çoğunun da inançlarından dolayı hapis cezası aldığı, çok sayıda kişinin akrabaları tutuklandığı için şüpheli listesine alınarak takip edildiği kaydedildi.

Son yıllarda Sincan bölgesindeki uydu fotoğrafları, bölgede gözaltı kamplarının sayısındaki artışı ortaya koymuştu. Kampta kalmış tanıklar da, tecavüz ve işkence olaylarının yaygın olduğunu savunuyor.

Anne babaları gözaltına alınan binlerce çocuğun da hükümet kontrolündeki yurtlara yerleştirilmesi tepkilere yol açıyor.

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