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Çinli milyarder Richard Liu’ye tecavüz suçlaması

Çinli e-ticaret platformu JD.com'un kurucusu ve eski Üst Yöneticisi Richard Liu, ABD'de tecavüzle suçlandığı davada jüri önüne çıkacak.

Yayınlanma: 16:29 - 29 Eylül 2022 Güncellenme:
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Çinli milyarder Richard Liu’ye tecavüz suçlaması

Minneapolis kentinde asliye hukuk mahkemesinde açılan davada, Liu, 2018’de Minnesota Üniversitesinde öğretim gören Cingyao Liu adlı kadına tecavüz etmekle suçlanıyor.

“Yemeğe çıktığı kadına alkolün etkisindeyken tecavüz ettiği” iddia edilen Liu, suçlamaları reddederken, Savcılık Liu hakkında henüz cezai kovuşturma başlatılmadığını bildirdi.

Jüri seçiminin bugün başlayacağı davanın ilk duruşmasının 3 Ekim’de yapılması planlanıyor.

Duruşmalarda hem davalının hem de davacının jüri önünde ifade vermesi bekleniyor. (AA)

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