Covid-19 aşıları 20 milyon yaşamı kurtardı

Bilim insanları, corona virüsü salgınının ilk yılı içerisinde geliştirilen Covid-19 aşılarının milyonlarca insanı ölümden kurtardığını tespit etti.

Sozcu.com.tr

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Dünya çapında 6.3 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü salgınına karşı geliştirilen aşıların milyonlarca insanın yaşamını kurtardığı ortaya çıktı. Bilim insanları, corona virüsü aşısının kullanılmaya başlanmasından sonra geçen bir yıllık süre içerisinde yaklaşık 20 milyon insanın yaşamının kurtulduğunu duyurdu.

Lancet Infectious Diseases isimli dergide yayınlanan araştırmada, bu sayının yarısından fazlasının gelişmiş ülkelerde olduğuna vurgu yapıldı. Araştırmada, “Eğer Dünya Sağlık Örgütü’nün çalışmaları zamanında ulaşsaydı az gelişmiş ülkelerde yaşanan her 5 ölümden 1’i engellenebilirdi” denildi.

Dünya genelinde Pfizer, Moderna ve AstraZeneca’nın aşıları da dahil olmak üzere 12 milyar doz aşı yapıldığı belirtilirken, aşıların dağıtımındaki dengesizliğe de dikkat çekildi.

Araştırmayı yürüten Imperial College London’dan Oliver Watson,” Küresel aşılama çalışmaları büyük bir başarı elde etti ve pandeminin gidişatını değiştirdi. Fakat gelecek sefer yeni bir pandemiye karşı hazırlıklı olmayı öğrenmeliyiz” dedi.

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