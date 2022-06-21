Covid-19 testinde hile yapan polis istifa etti

İşten izin almak için yanal akışlı bir Covid-19 testinde kırmızı çizgiler çizen stajyer bir polis memuru, ağır suistimalden suçlu bulundu.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’deki Lancashire Polis Teşkilatı’nda stajyer polis olan Ahmed Anwari, yanal akış testi yaptıktan sonra evde kendini tecrit etmesi gerektiğini söyledi.

Ardından Microsoft Teams sanal toplantısında başka bir teste davet edildi ve yine yanlış bir şekilde sonucun pozitif olduğunu iddia etti.

Ancak kanıt olarak sonucun bir fotoğrafını göndermesi istendiğinde, aldatmacası ortaya çıktı ve “testin çizilmiş kırmızı çizgilerle elle değiştirildiği açıkça ortaya çıktı”.

Daily Mail’in haberine göre, Anwari, hükümetin “kendi kendini tecrit” kuralları uyarınca evde kalmak için testleri taklit ettiğini ve sonuçları hakkında yalan söylediğini itiraf etti.

Ertesi gün Lancashire Constabulary’den istifa etti.

İHLAL SÖZ KONUSU

Pazartesi günü gerçekleşen suistimal duruşmasına başkanlık eden Emniyet Müdürü Chris Rowley, eski memur Anwari’nin “mesleki davranış standartlarını ihlal ettiğini ve bunu yaparak ağır suistimal ettiğini” tespit etti.

Konuyla ilgili olarak Rowley, “Bay Anwari hâlâ Lancashire Polis Teşkilatı üyesi olsaydı görevden alınırdı. Polis memurları, halkın kendilerinden yüksek profesyonel davranış standartlarını korumalarını beklediğini her zaman aklında tutmalıdır” dedi.



Covid-19’u tespit için yapılan yanal akış testi (lateral flow test) 20 ile 40 dakika içinde sonuç veren, yine boğaz ve burundan alınan sürüntü ile yapılan bir testtir. Bu testi İngiltere’de NHS (National Health Service – Ulusal Sağlık Hizmetleri) kabul etti.

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