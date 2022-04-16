Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani’yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti. Görüşmeyle ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan açıklama yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani’yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Dolmabahçe Çalışma Ofisinde gerçekleşen kabulde, ikili ilişkileri güçlendirecek hususlar ve bölgesel gelişmeler değerlendirildi.