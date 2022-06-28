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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya ve İsveç liderleriyle görüşüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, İsveç Başbakanı Andersson ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'le görüşmesi başladı.

Yayınlanma: 17:33 - 28 Haziran 2022 Güncellenme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya ve İsveç liderleriyle görüşüyor

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