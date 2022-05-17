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Cumhurbaşkanı Erdoğan, taziye için Abu Dabi’ye gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın vefatı dolayısıyla taziye için Abu Dabi'ye gitti.

Sozcu.com.tr
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, taziye için Abu Dabi’ye gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan’ın vefatı nedeniyle taziyelerini iletmek için “TUR” uçağı ile Abu Dabi’ye gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Esenboğa Havalimanı’ndan Vali Yardımcısı Abdullah Dölek ve beraberindekiler uğurladı.

Erdoğan’a ziyaretinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik ediyor.

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