Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrik etmişti: Orban Avrupa’yı ikiye böldü

Hafta sonu Macaristan'da yapılan seçimden zaferle ayrılarak bir dönem daha başbakan olmaya hak kazanan Viktor Orban, Avrupa'yı karıştırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da tebrik ettiği Orban'a Avrupa'nın demokratik ülkeleri sırt çevirdi.

Sozcu.com.tr

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Macaristan’ın sağcı lideri Viktor Orban ve partisi Fidesz hafta sonu yapılan seçimden zaferle ayrıldı. Yerel seçimlerde muhalefetin bir araya gelerek birçok şehrin yönetimini ele geçirdiği Macaristan’da muhalefetin aynı planı bu sefer işe yaramazken Avrupa ülkeleri de Orban için ikiye bölündü.

Avrupa Birliği içerisindeki birçok demokratik ülke henüz resmi olarak Orban’ın zaferine karşı sessiz kalırken, sağcı ve muhafazakar kanattan ise tebrik mesajları yağdı.

ABD’nin eski başkanı Cumhuriyetçi isim Donald Trump’ın da bizzat telefonla görüşerek tebrik ettiği Orban’ı tebrik edenler arasında Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Avusturya Özgürlük Partisi Başkanı Herbert Kickl, Estonya Muhafazakar Halk Partisi Başkanı Martin Helme ve Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev yer alırken Avrupa Birliği dışında olan ülkelerden Mısır, Kırgızistan ve Türkiye’den de tebrik mesajları geldi. Orban’ın konuştu isimler arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan da yer aldı.

Fakat Avrupa medyası Avrupa’nın demokrat ülkelerinin Orban’a sırt çevirdiğini yazdı. EURACTIV, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ya da Fransız hükümetinin resmi olarak Orban’ı tebrik etmediğini aktarırken, Macron’un sağcı rakibi Marine Le Pen’in tebrik ettiğini yazdı. Öte yandan Avusturya’da da iktidardaki muhafazakar parti ÖVP’nin henüz bir açıklama yapmadığına dikkat çekildi.

TÜRKİYE KARŞITI İSMİN PARTİSİ TEBRİK ETTİ

Almanya’da da aşırı sağcı AfD’nin başkan yardımcısı Norbert Kleinwaechter tebrik ederken Hollanda’da da muhafazakar PVV’den tebrik mesajı geldi. Türkiye kamuoyunun da yakından tanıdığı PVV’nin lideri Geert Wilders geçen yıl Kasım ayında, “Keşke bizim de Orban gibi bir liderimiz olsaydı” demişti.

İngiltere’de de Orban’a tek tebrik mesajı Başbakan Boris Johnson’ın sözcüsünden gelmişti. Londra’dan yapılan açıklamada Birleşik Krallık’ın Macaristan ile sağlam ilişkiye devam etmek istediği belirtildi.

Finlandiya’da ise henüz Orban’ı resmi olarak aşırı sağcı Fin Partisi de dahil olmak üzere hiçbir kurum ve kuruluş tebrik etmedi.

Avrupa’nın güneyinde de benzer bir durum ortaya çıktı… İspanya’da aşırı sağcı Vox Partisi Fidesz’in zaferini kutlarken, İtalya’da da sağcı FdI Partisi’nin lideri Giorgia Meloni de Brüksel’in Macar halkının kararına saygı göstermesi gerektiğini söyledi. Meloni, “Sınırlarını ve ailesini korumak için yıllarca savunma politikası eleştirildi fakat kimse ona teşekkür etmedi” dedi. Meloni’nin popülist rakibi Matteo Salvini de sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bugün birlikte kazandık, üstelik Soros’un milyarları olmadan” dedi.

YUNANİSTAN’DAN SES YOK

Öte yandan Yunanistan’dan da Orban’a bir tebrik gelmedi… Yeni Demokrasi Partisi’nden yetkililer Atina hükümetinin Orban’ı tebrik etmediğini aktardı. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile Viktor Orban arasında çok ciddi anlaşmazlıklar bulunurken bunların temeli genelde mülteci krizi konusunda.

Portekiz’den de resmi olarak Orban’a tebrik mesajı iletilmediği belirtilirken sadece aşırı sağcı Chega Partisi’nin lideri Andrea Ventura, Twitter üzerinden Orban’ı tebrik etmişti. Ventura, Orban ile Lizbon ya da Budapeşte’de görüşmeyi teklif etmişti.

Slovakya’da da Başbakan Eduard Heger’in Orban’ı mesaj yoluyla tebrik ettiği duyurulurken mesajın içeriğine dair bir açıklama yapılmadı.

Slovenya’dan ve Hırvatistan’dan ise dördüncü dönemine başlayacak Orban’a tebrik mesajı geldi.

Romanya’dan da hükümet kanadından resmi bir açıklama gelmezken, UDMR Partisi sonuçtan memnun olduğunu duyurdu.

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