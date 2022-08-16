Abone Ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ve Guterres ile görüşecek

Birleşmiş Milletler, 18 Ağustos'ta Ukrayna'nın Lviv kentinde BMGenel Sekreteri Guterres'in Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini açıkladı. Guterres ayrıca İstanbul'daki tahıl koordinasyon merkezini de ziyaret edecek.

Yayınlanma: 20:04 - 16 Ağustos 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ve Guterres ile görüşecek

Birleşmiş Milletler (BM), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 18 Ağustos'ta Ukrayna'nın Lviv kentinde bir araya geleceğini açıkladı.

Geçtiğimiz 22 Temmuz’da, Karadeniz üzerinden dünya pazarlarına tahıl ve diğer gıda ürünlerinin taşınmasına ilişkin Tahıl Sevkiyatı Anlaşması, Ukrayna ve Rusya heyetleri ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Guterres’in de katılmıyla İstanbul’da imzalanmıştı.

Tahıl taşıyan 5 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti İlginizi Çekebilir Tahıl taşıyan 5 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti Ukrayna-Rusya tahıl anlaşmasında Türkiye'ye yüzde 25 indirim iddiası! BM'den açıklama İlginizi Çekebilir Ukrayna-Rusya tahıl anlaşmasında Türkiye'ye yüzde 25 indirim iddiası! BM'den açıklama

 

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Birleşmiş Milletler Cumhurbaşkanı istanbul Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna