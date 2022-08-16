Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ve Guterres ile görüşecek
Birleşmiş Milletler, 18 Ağustos'ta Ukrayna'nın Lviv kentinde BMGenel Sekreteri Guterres'in Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini açıkladı. Guterres ayrıca İstanbul'daki tahıl koordinasyon merkezini de ziyaret edecek.
Birleşmiş Milletler (BM), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 18 Ağustos'ta Ukrayna'nın Lviv kentinde bir araya geleceğini açıkladı.
Geçtiğimiz 22 Temmuz’da, Karadeniz üzerinden dünya pazarlarına tahıl ve diğer gıda ürünlerinin taşınmasına ilişkin Tahıl Sevkiyatı Anlaşması, Ukrayna ve Rusya heyetleri ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Guterres’in de katılmıyla İstanbul’da imzalanmıştı.