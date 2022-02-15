Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Birleşik Arap Emirlikleri paylaşımları

Dün ve bugün Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Birleşik Arap Emirlikleri’nin güvenlik ve istikrarına destek veriyoruz. Körfez Bölgesi’nin güvenliğini kendi güvenliğimizden ayrı görmüyoruz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) iki gün süren bir ziyaret gerçekleştirdi.

“KENDİ GÜVENLİĞİMİZDEN AYRI GÖRMÜYORUZ”

Ziyaretini tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından BAE ile ilgili mesajlar paylaştı. Erdoğan, paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

* Kardeş Birleşik Arap Emirlikleri’ne gerçekleştirdiğimiz ziyaretimizi hamdolsun, bugün başarıyla tamamladık.

* Yaptığımız görüşmelerde ilişkilerin geliştirilmesi ve yatırımların arttırılması konusunda güçlü bir müşterek irade ortaya koyduk, toplamda 13 anlaşmaya imza attık.

* İmzaladığımız anlaşmaların ahdî zeminimizi daha da güçlendireceğine inanıyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri'nin güvenlik ve istikrarına destek veriyoruz. Körfez Bölgesi'nin güvenliğini kendi güvenliğimizden ayrı görmüyoruz.

* İş birliğimizde son dönemde sağlanan ivmeyi muhafaza etmek ve ileriye taşımak konusundaki iradenin karşılıklı olmasından ayrıca memnuniyet duyuyoruz.

* Ortak çıkarlarımız ve bölgemizin istikbali için bu gayreti, karşılıklı saygı ve güven temelinde sürdürmekte kararlıyız.

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