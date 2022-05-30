Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsveç ve Finlandiya mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiliz The Economist dergisi için bir makale kaleme aldı. Erdoğan, makalesinde "İsveç ve Finlandiya’nın müttefik olmak istedikleri devletlerin güvenlik kaygıları ve hassasiyetleri konusunda göstereceği tavır Türkiye’nin de bu ülkeleri ne kadar müttefik olarak görmek isteyeceğini belirleyecektir" dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiliz The Economist dergisi için bir makale kaleme aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, makalede “Türkiye, bu ülkelerin NATO üyelerince yapılacak terörle mücadele operasyonlarına destek vermelerini arzu etmektedir. Terör tüm üye ülkelere tehdit oluşturmaktadır ve aday ülkelerin örgüte katılmadan önce bu gerçeği kabul etmeleri gerekmektedir. Gerekli adımları atmamaları halinde Türkiye bu konudaki duruşunu değiştirmeyecektir” dedi.

Ayrıca, Erdoğan, “İsveç ve Finlandiya'nın müttefik olmak istedikleri devletlerin güvenlik kaygıları ve hassasiyetleri konusunda göstereceği tavır Türkiye'nin de bu ülkeleri ne kadar müttefik olarak görmek isteyeceğini belirleyecektir” ifadelerini kullandı.

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