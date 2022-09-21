Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına Yunanistan’dan sert yanıt

Yunanistan Başbakanı Nikos Dendias, dün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik açıklamalarına sert yanıt verdi.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın New York’ta BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmaya Atina’dan tepki yükseldi… Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’tan sert yanıt geldi.

New York’ta bulunan Dendias, “Mülteciliği bir araç olarak kullanan ve on binlerce yaşamı riske atan bir ülke, gerçekliği 10 gün önce yalanlanan bir veriyle Yunanistan’ı insanlık suçu işlemekle itham etmeye geldi” dedi.

Dendias, “Bu ülke doğrudan savaşla tehdit ediyor, Yunanistan’ın Ege’deki adalardaki egemenliğini tehdit ediyor ve buraya gelip dostane komşuluk ilişkilerinden bahsediyor” dedi. Yunan bakan, “Burada Türkiye’ye vereceğimiz yanıt, uluslararası yasalara saygı duymaları ve bir an önce mantık çerçevesine dönmelerini istemektir” ifadesini kullandı.

Dendias, Yunanistan’daki Müslümanlara ayrımcılık uygulandığına dair iddialara da yanıt vererek, “İstanbul’da bir dönem sayıları 100 bini geçen Rum topluluğunun bugün nasıl 5 binin altına düştüğünü anlatmalarını ve buna yanıt vermelerini istiyoruz” dedi

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