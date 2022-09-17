Danimarka istihbarat şefi, gizli bilgileri sızdırmaktan yargılanacak

Danimarka’nın istihbarat şefi Lars Findsen, devlete ait gizli bilgileri gazeteciler dahil 6 kişiye sızdırmakla suçlanıyor.

Sozcu.com.tr

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Danimarka'da devlete ait gizli bilgileri sızdırmakla suçlanan istihbarat şefi hakkında dava açıldı.

Danimarka istihbaratının bir numaralı ismi Lars Findsen, daha önce hakkındaki iddialar nedeniyle görevden alınmıştı. Bir süre tutuklu kalan Findsen ise suçlamaları reddetmişti.

Danimarka Başsavcılığı, dün yaptığı açıklamada Findsen hakkında gizli bilgileri gazeteciler dahil 6 kişiye sızdırma suçlamasıyla dava açıldığını duyurdu. Findsen hakkında 4 yıla kadar hapis cezası talep edileceği bildirildi.

Danimarka basını, Findsen tarafından sızdırılan bilgilerin farklı haberlerde kullanıldığını aktarmıştı. Bu bilgiler arasında ABD'nin Avrupalı siyasetçileri izlemesi, Suriye’deki Danimarka vatandaşları ve IŞİD'le ilgili gizli bilgilerin de yer aldığı belirtiliyor.

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