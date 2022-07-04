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Danimarka’yı sarsan saldırıda bilanço netleşti

Kopenhag'taki bir alışveriş merkezinde dün yaşanan silahlı saldırıda üç kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Olay, silahlı saldırıların fazla yaşanmadığı ülkede şok etkisi yarattı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 07:48 - 04 Temmuz 2022 Güncellenme:
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Danimarka’yı sarsan saldırıda bilanço netleşti

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’taki bir alışveriş merkezinde dün yaşanan saldırıda üç kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Yaralılardan üçünün durumunun da kritik olduğu belirtildi.

Kentin güneyindeki Field’s alışveriş merkezindeki saldırı büyük paniğe yol açarken, silahlı olayların fazla yaşanmadığı ülkede şok etkisi yarattı.

Saldırgan yakalanırken polis kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Polis, saldırı sonrasında 22 yaşındaki bir erkeği gözaltına almıştı. Bir görgü tanığı, saldırganın av tüfeği taşıdığını aktardı. Emniyet yetkilileri, bunun bir “terör saldırısı” olma ihtimalini dışlamadıklarını bildirdi.

Çok sayıda kişi panikle kendilerini dışarı attı.

BAŞBAKANDAN BİRLİK ÇAĞRISI

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, saldırganın “etnik Danimarkalı” olduğunu belirterek halka birlik çağrısı yaptı. Öte yandan ünlü şarkıcı Harry Styles'ın dün akşam Kopenhag'da vereceği konser de saldırı nedeniyle iptal edildi.

Komşu ülke Norveç'te de geçen hafta bir radikal İslamcı terörist bir gay bara silahlı saldırı düzenlemiş ve iki kişi hayatını kaybetmişti.

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